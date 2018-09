Altenburg

Zu einem polizeilichen Einsatz kam es am Sonnabend gegen 0 Uhr in Altenburg in der Hempelstraße. Dort war es laut Polizeiangaben durch eine größere Personengruppe in einem Gartengrundstück wiederholt zu erheblichen Ruhestörungen für die umliegende Nachbarschaft gekommen. Drei alkoholisierte Personen widersetzten sich den polizeilichen Maßnahmen und schlugen sowie traten auf die eingesetzten Polizeibeamten ein, woraufhin ein 21-jähriger und 24-jähriger Täter aus Altenburg in Gewahrsam genommen worden. Gegen die Beschuldigten wurden Verfahren wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Beleidigung eingeleitet. Im Rahmen des Einsatzes wurden drei Polizeibeamte leicht verletzt.

Von OVZ