Drei Verletzte nach Schlägerei in Altenburg

Altenburg. Am Rande des Park- und Teichfests in Altenburg hat es in der Nacht auf Sonntag eine größere Schlägerei mit drei Verletzten gegeben. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, habe es auf dem Festgelände an der Teichpromenade gegen 1 Uhr zwischen mehreren Personen zunächst verbal Streit gegeben. Wenig später hätten sich mehrere Männer geschlagen, wobei drei Ausländer leicht verletzt wurden. Die hinzugerufenen Beamten der Polizeiinspektion Altenburger Land, des Inspektionsdienstes Gera sowie der Einsatzunterstützung Gera konnten die Schläger schließlich trennen.

Wie ein Polizeisprecher am Sonntag auf OVZ-Nachfrage sagte, sei die genau Zahl der Beteiligten bisher nicht bekannt. Sicher sei nur, dass es sich um einen Streit unter Ausländern gehandelt habe und man vor Ort die Personalien von insgesamt 25 Leuten aufgenommen habe. Zudem hätten die drei Verletzten nach kurzer medizinischer Behandlung wieder entlassen werden können. Um den Vorfall aufklären zu können, bittet die Polizei nun Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas beobachtet haben, sich unter Telefon 03447 4710 zu melden.



Von haeg