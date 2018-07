Altenburg

Autofahrer aufgepasst: In Altenburg lauern nächste Woche drei neue Verkehrsbehinderungen. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, handelt es sich dabei aber nur um relativ kurze Einschränkungen. Betroffen sind demnach die Rudolf-Breitscheid-Straße, die Moritzstraße und die Wenzelstraße.

Breitscheid-Straße wird Einbahnstraße

Die größte Probleme gibt es dabei ab Montag in der Breitscheid-Straße. Denn diese wird voraussichtlich bis 27. Juli zur Einbahnstraße. Weil die Anschlüsse für den neuen Norma-Markt, der Ende des Jahres öffnen soll, an der Ecke Franz-Mehring-Straße gelegt werden, ist die Straße ab dort beziehungsweise ab der Freien Grundschule Christian Felix Weiße nur Richtung Kreisverkehr Zeitzer Straße befahrbar. Laut Stadt wird der Verkehr in die Gegenrichtung über die Zeitzer Straße und die Mehring-Straße umgeleitet.

Eintägige Sperrung von Moritz- und Wenzelstraße

Daneben ist am Dienstag die Zufahrt zum Altenburger Markt über die Moritzstraße nicht möglich. Grund hierfür sind Arbeiten im Teilstück zwischen Markt und Kornmarkt. Hintergrund dieser Sperrung sind laut Stadtsprecher Christian Bettels Sturmschäden von Orkan Friederike am Rathaus, die nun beseitigt werden. Im Gegensatz zu Autos können Fußgänger die Baustelle passieren. Zudem ist tags darauf, am Mittwoch, die Wenzelstraße dicht. Hier behindert ein Kran auf Höhe der Nummer 35 den Verkehr. Autos kommen aber aus beiden Richtungen bis zur Baustelle.

Von Thomas Haegeler