Druck auf Druckleitung in Altenburg: Verzug, Mehrkosten und fehlende Feuerwehrzufahrt

Neben dem Teichknoten gibt es auch bei der zweiten Großbaustelle in Altenburg Probleme. So ist beim Bau der Druckleitung im Gewerbegebiet Poschwitz ein Verzug von sechs Wochen eingetreten. Zudem können ab Oktober weder Lkw noch Feuerwehr die Senffabrik anfahren, was Mehrkosten verursacht. Auf Autofahrer kommen Umleitungen zu.