Altenburg

Was sind schon vier Monate für ein Unternehmen, das im Mai seinen 425. Geburtstag feiert? Eine Seite vielleicht in einem der opulenten Werke, die millionenfach jedes Jahr das Druckhaus zu Altenburg verlassen. Entsprechend laufen bereits die Vorbereitungen für die große Festveranstaltung am Freitag, den 17. Mai, im Marstall und den Tag der offenen Tür für alle Neugierigen am Sonnabend, den 18. Mai, wie Geschäftsführer Peer-Philipp Keller verrät: „Es soll ein großes Familienfest werden mit verschiedenen Aktionen für Kinder und der Chance, hinter die Kulissen zu gucken.“

2,2 Millionen produzierte Bücher

Und da ist jede Menge los: Allein 2,25 Millionen Hardcover und Fadenhefte wurden 2018 produziert, die über die Hälfte des Schweizer Kunstbuchmarktes für sich beanspruchen, nicht ganz so viel Anteil am heimischen Markt haben und immerhin acht Prozent in Ländern wie Japan, Brasilien oder Teilen Afrikas einnehmen. „Da ist definitiv noch Luft nach oben“, ist sich der 33-Jährige bewusst. Seit September 2017 leitet er die Geschicke in der Altenburger Gutenbergstraße – Stammsitz des Unternehmens seit 1872 und einstige Hofbuchdruckerei im Auftrag des Herzogs Friedrich Wilhelm II.

Doch bereits zu Schulzeiten fühlte er sich dem Druckhaus verbunden. Hier leistete er seine Pflichtpraktika und wurde vom zweiten Geschäftsführer und Lebensgefährten seiner Mutter, Simon Tafertshofer, mit der Welt des Drucks vertraut gemacht.

Das Druckhaus befindet sich mitten im Wohngebiet in der Gutenbergstraße. Seit 1872 hat das Unternehmen diese Adresse. Quelle: Mario Jahn

Auflagen von bis zu 80 000 Exemplaren

90 Mitarbeiter sorgen dafür, dass aus kreativen Ideen in vielen verschiedenen Schritten individuelle Buchkunst wird, schwergewichtige Fotobände oder aufwendig gestaltete Werke zum Schaffen von Architekten und Künstlern, die „so nah wie möglich am Original dran sein sollen“, wie der gebürtige Sachse umreißt. Auszeichnungen, wie von der Stiftung Buchkunst, die jedes Jahr die schönsten Bücher Deutschlands kürt, freuen ihn da besonders: „Solche Auszeichnungen sind immer eine Bestätigung. Es ist schön, etwas zurückzubekommen.“ Vor allem, da man den meisten Werken nicht ansehe, wie viel Zeit und Aufwand in ihrer Fertigung stecke. „Darüber machen sich ja die wenigsten Gedanken.“

Mit dem Anspruch an Qualität entstehen durchschnittliche Auflagen von 2500 Stück, wobei Kleinstmengen von 300 Exemplaren bis hin zur Vollauslastung für bis zu 80 000 Bücher machbar sind.

Überall trifft Alt auf Neu

Den Weg bis unters Dach, wo Peer-Philipp Keller sein Büro hat, säumen Zeugnisse der vergangenen Jahrhunderte, während in den einzelnen Etagen moderne Offset-Drucker dieses typische Brummen erzeugen. Diese Mischung aus Alt und Neu, der Charme von damals in Kombination mit der neuesten Technik mache für viele Kunden den Reiz dieses Hauses aus. „80 Prozent stehen mit an der Maschine und erteilen hier vor Ort die Freigabe. Bei uns kann man Druck noch erleben“, betont Peer-Philipp Keller.

Angst, der Digitalisierung zum Opfer zu fallen, hat er indes keine. „Über kurz oder lang wird es in unserem Bereich keine Konfrontation mit der Digitalisierung geben. Unsere Bücher sind eher Kunstgegenstände. Es hat keinen Sinn, sie digital abbilden zu wollen“, zeigt er sich überzeugt.

Umzug steht nicht zur Debatte

Auch wenn tägliches Drucken im Wohngebiet unweigerlich einhergeht mit einem gewissen Druck geräuschsensibler Anwohner und die engen Straßen rund um das Druckhaus logistisch eine Herausforderung sind – auf die grüne Wiese umzusiedeln, zählt nicht zu den Plänen von Peer-Philipp Keller. „So lange dieses Haus steht, also seit 1872, sind wir als Druckerei hier zu Hause. Es passt zu uns als Traditionsunternehmen.“

Apropos: Genau diese Tradition, das Erbe von Simon Tafertshofer, ist es, was er erhalten und weiterführen möchte: „Wenn man sich im Druckereibereich ansiedelt, hat das schon mit einer gewissen Schmerzfreiheit zu tun. Wir haben eine Nische für uns gefunden und können gut damit leben.“

Von Maike Steuer