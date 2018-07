Posterstein

Eigentlich wollte Guy Strier nur ein Banjo kaufen, damals vor drei Jahren in Tel Aviv. Doch der Laden gehörte zufällig Omri Vitis und so gab’s zum passenden Instrument gleich noch einen Duettpartner dazu. „Ich wollte ein Akustik-Duo starten. Was einfaches ohne großen Schickschnack und bei Guy dachte ich gleich: ’Was ein cooler Typ’“, erinnert sich Omri, der nach 16 Jahren Musik machen in London seine Zelte wieder in der Heimat aufgeschlagen hatte. Die Vornamen fielen unter den Tisch und „Vitis & Strier" war geboren.

Zerbrochene Herzen – und Cowboys

Am Sonntagnachmittag eroberten die beiden Israelis mit ihrem Indie-Folkrock den Burghof von Posterstein. Das perfekte Setting für wehmütige Lieder in Englisch und Hebräisch über zerbrochene Herzen, die Suche nach dem Sinn im Leben oder dem Glauben an sich selbst.

Nur getragen von dem Zusammenspiel aus akustischer und E-Gitarre mit ein bisschen Mundharmonika hier und da, hallte die leicht kratzige Stimme von Omri Vitis durch die dicken Mauern der Burg. Hätten plötzlich ein paar Cowboys samt Pferden ihre Köpfe in den vollen Burghof gesteckt und ein Lagerfeuer entzündet, es hätte keinen der über 70 Zuhörer gewundert.

Dorf siegt über Stadt

„So glad I left the city“, bekennt Vitis in seinem Song „A Loss Of Faith“ nicht ohne vorab anzumerken: „Ich bin in einem Kibbuz in Israel groß geworden, mit viel Natur drum herum. Das ist so ein bisschen wie dieses Dorf hier.“ So froh, aus der Stadt raus zu sein. Passt!

Seine Texte gründen oft auf kleinen Banalitäten des Alltags. So fuhr er einst nach einem miesen Tag im Tonstudio in Gedanken versunken des nachts mit seinem Fahrrad auf der falschen Straßenseite, erzählte er seinem Publikum. Kein Mensch weit und breit, kein Knöllchen, nichts passiert. Ja und? Abhaken und weitermachen – oder einen Song draus basteln und ihn „Wrong Side“ nennen. Abstrahiert von der Straße zu den Unwägbarkeiten des Lebens, die einen am geradeaus weitergehen hindern.

Momentaufnahmen zum Träumen

Doch bevor er in Worte fasst, wozu ihn solche Momentaufnahmen inspirieren, ist da immer schon „eine Melodie in meinem Kopf“. Er höre zuerst die Musik und ’schreibe’ seine Songs im Kopf. „Das ist wie ein Bild, das ich sehe und dem versuche ich dann mit den passenden Worten Ausdruck zu verleihen“, erklärt Songschreiber Omri Vitis den Entstehungsprozess .

Musik, die zum Träumen einlädt und auch beim Publikum ihre entspannende Wirkung entfaltet. „Wir mögen solche kleinen Livekonzerte. Die Songs sind sehr gefühlvoll. Man hört zu und fährt runter“, schwärmt Rica Schreyer-Aurich. Aus Altenburg ist sie mit ihrem Mann auf die Burg gekommen. Neben den Songs hat es ihr – wie vielen im Publikum – besonders eine Sache angetan: „Diese Fingerakrobatik von Guy Strier. Wie der E-Gitarre spielt, seine Soli, Wahnsinn!“

Der Gelobte grinst nur und zuckt fast schüchtern die schmalen Schultern. Musik machen ist sein Leben und bestimmt es seit seinem zehnten Lebensjahr. „Er gehört zu den besten Gitarristen Israels. Ich hatte Glück, dass er gerade Zeit hatte, als wir uns damals trafen“, merkt Vitis grinsend an. Wenn diese glückliche Fügung nicht das Zeug zu einem eigenen Song hat. „The Way We Met“ oder „Lucky To Have You“, als Titel wär doch passend.

Einen kurzen Konzerteindruck im Video finden Sie auf www.lvz.de/region/altenburg.

Von Maike Steuer