Altenburg

Am 17. November ging er online: Der Altenburg-Song von Michael Scholler und seinen Mitstreitern. Etwas mehr als vier Wochen später wurde das Video auf YouTube über 40 000 Mal geklickt, über 300 Mal kommentiert – und hat andere Altenburger Kreative inspiriert. So wie die Jungs von „Nicht lang Dachsen Untersachsen“.

Hinter dem skurrilen Namen, der ihnen irgendwann „ganz spontan“ einfiel, verbergen sich die Sandkastenfreunde Tobias (28) und Tom (29). Zusammen im gleichen Neubau in Lucka aufgewachsen, eint sie der Hang zum Komischen. Bereits seit einigen Jahren stülpen sie sich regelmäßig die blonde Vokuhila-Perücke über beziehungsweise schlüpfen sie in das Fred-Feuerstein-Shirt, um kleine Videos für Fans und Freunde zu drehen. „Es gibt einfach so viel Quatsch in den Sozialen Medien. Da wollten wir mitmischen.“

Herausgefordert vom Altenburg-Song

Ihre Alteregos „Luke“ und „Bruce“ waren geboren – und fühlten sich vom „Altenburg-Song“ direkt herausgefordert. „Wir fanden die Grundidee super und respektieren deren Arbeit. Aber für uns war das eine super Vorlage für eine eigene Variante, also für unsere Sicht der Dinge“, erzählen die Beiden.

Statt das ursprüngliche Lied in ein anderes und kürzeres musikalisches Gewand zu stecken, wie die Altenburger Mannen der Hardcore-Truppe „Vanishing Chronicles“ zusammen mit den Bands „Drown The Innocence“, „MeloKomplott“ und Norrin Radd, betteten Tobias und Tom ihren Text zu „Das ist die Stadt mit einem Schloss“ auf den 90er-Jahre-Hit „Rhythm Of The Night“ „für ein bisschen mehr Pepp“.

Gefilmt in grob einer Stunde

Gefilmt mit dem Handy „in so grob einer Stunde“ und mit einer Länge von dreieinhalb Minuten deutlich kürzer als das Original besingen die Herren „ Altenburg, so wie’s ist. Theater gibt’s das ganze Jahr!“ Mit viel Selbstironie und jeder Menge Humor gehen sie zu Werke: „Die tanzende Putzfrau in der Kittelschürze im Video ist eine Freundin von uns, die unbedingt mal mitmachen wollte.“

Dass nicht jeder Ton sitzt, dass es Leute gibt, denen ihre kreativen Ideen nicht gefallen, stört das Duo nicht. Im Gegenteil: „Zu professionell – das wären nicht wir. Du kannst es nie allen Recht machen, aber es gibt genug, die mögen, was wir da tun.“

Wer ist eigentlich die kleine Blumenfrau?

Auch den Vorwurf, sie würden sich über den „Altenburg-Song“ lustig machen, wollen sie so nicht stehen lassen und betonen: „Wir sind gar nicht gegen die. Es ist doch toll, wenn ein Lied für Diskussionen sorgt und andere dazu inspiriert, ihr eigenes Ding zu machen.“

Eine Frage stellt sich den „Nicht lang Dachsen Untersachsen“-Köpfen jedoch nach wie vor: „Wer ist denn nun eigentlich diese kleine Blumenfrau, die im Altenburg-Song besungen wird?“

Von Maike Steuer