Ihre Bestände eines bereits sehr guten Whisky will die Altenburger Destillerie und Liqueurfabrik weiter veredeln. In dazu europaweit und in den USA angekauften Fässer wurde der Stoff kürzlich abgefüllt und soll nun weiter reifen. Als Ort dafür sind zwei alte Lagerhäuser vorgesehen, die nun bis Frühjahr 2017 saniert und umgebaut werden.