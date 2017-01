Opernpremiere in Altenburg

Wenn in einem fusionierten Theater fast ein Jahr nach der Erstpremiere in Gera die Zweitpremiere in Altenburg ansteht, muss das für die Skatstadt nicht unbedingt von Nachteil sein. Neben möglichen Korrekturen tut eine Auffrischung jeder Inszenierung gut, das Publikum weiß schon besser Bescheid. Das war hier besonders wichtig, denn es ist eine lange vergessene Oper.