Altenburg Prozessauftakt in Gera - Ehepaar soll im großen Stil betrogen haben Zwei Angeklagte aus dem Altenburger Land müssen sich vor dem Landgericht in Gera verantworten. Sie sollen Waren und Leistungen im Wert von 210000 Euro erschlichen haben. Die Ehefrau will erst nach der Verhaftung ihres Mannes von den Taten erfahren haben.

Der Angeklagte (vorn rechts), der sich in Untersuchungshaft befindet, wurde in Handschellen in den Gerichtssaal geführt. Quelle: Foto: Pia Siemer