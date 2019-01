Altenburg

Seinen Ehrenamtstag mit der Ehrung der Ehrenamtssieger 2018 führte der Kreisfußball-Ausschuss (KFA) Ostthüringen am vergangenen Samstag in einer überaus würdigen Form im Altenburger Residenzschloss, das ein entsprechendes Ambiente bot, durch. Der Altenburger Bachsaal war der richtige Ort für diese Ehrung.

KFA-Vorsitzender Klaus Hübschmann und der KFA-Ehrenamtsbeauftragte Günther Hoyer konnten über 60 Ehrenamtliche und Gäste herzlich begrüßen. Dabei waren TFV- Präsident Dr. Wolfhardt Tomaschewski und sein Vize Peter Brenn, ebenso mit Ulf Schnerrer der Geschäftsführer des Kreissportbundes Altenburger Land und der Beigeordnete des Landrates, Carsten Helbig sowie der Vorstand des KFA Ostthüringen mit seinen Ehrenmitgliedern.

Vor Beginn des Festaktes gab es eine Schlossführung. Für die musikalische, festliche Umrahmung sorgte das Akkordeon-Jugendorchester der Musikschule Altenburg unter Leitung von Werner Osten, selbst noch aktiver Fußballer im Altenburger Land.

KFA-Vorsitzender bedankt sich für geleistete Arbeit

In seiner Eröffnungsrede bedankte sich Klaus Hübschmann bei allen Ehrenamtlern für die geleistete Arbeit, hob besonders auch die verständnisvolle Unterstützung der jeweiligen Ehe- und Lebenspartner hervor, die auch entsprechend gewürdigt wurde.

Danach kam es zu Auszeichnungen im Rahmen der Ehrenamtsaktion „Danke Schiedsrichter“.

So wurden in dieser Kategorie die Schiedsrichter Rick Jakob, Anne-Kathrin Steudemann , Manfred Schönfeld, alle im Schiedsrichterwesen von Ostthüringen und im TFV aktiv, sowie Gerhard Hanke, Ehrenmitglied des KFA Ostthüringen, für ihre Verdienste in Sachen Schiedsrichterwesen ausgezeichnet.

Rolf Kebernik vom TSV 1861 Pölzig konnte sich über seine Auszeichnung mit der TFV-Ehrennadel in Gold freuen.

Auszeichnungen auch im Rahmen der DFB-Aktion „Ehrenamt“

Für ihre umfassende ehrenamtliche Arbeit in ihren Vereinen wurden Katrin Stefaniak ( ASV Wintersdorf), Oliver Vincenz ( SV Schmölln 1913), Stefan Donath (VSG 1960 Cossengrün), Michael Scherzer (BSG Wismut Gera), Michael Frey ( VfL 1990 Gera), Lutz Görke ( FSV Gößnitz) und Susanne Wutschel ( Motor Altenburg) im Rahmen der DFB-Aktion „Ehrenamt“ mit einer DFB-Uhr geehrt.

Als Kreissieger der DFB-Aktion „Junges Ehrenamt Fußballhelden“ wurde Philipp Katzenberger von BSG Wismut Gera ausgezeichnet, was mit einer Fußball-Bildungsreise nach Barcelona verbunden ist.

Rudolf Daßler vom Triebeser SV wurde Kreissieger der DFB-Aktion Ehrenamt 2018. Gleichzeitig ist er dabei in den „Club der Hundert“ des DFB aufgenommen worden.

Anschließend an die Ehrungen wurde vor den Gästen noch ein kleines Theaterstück zum historischen Altenburger Prinzenraub durch das Theaterensemble „Prinzenraub on Tour“ aufgeführt, was die Schlossführung noch untermauerte und von den Gästen mit viel Beifall belohnt wurde. Während der anschließenden Feier in der Altenburger „Kulisse“ überbrachte Carsten Helbig die Grüße des Altenburger Landrates Uwe Melzer und dankte dabei allen Ehrenamtlichen für ihre immense Arbeit. „ Das Ehrenamt hat einen hohen Stellenwert und ist nicht hoch genug zu schätzen“, betonte Carsten Helbig.

Auch TFV-Präsident Dr. Wolfhardt Tomaschewski gratulierte allen Ehrenamtlichen und Gästen, würdigte ebenfalls die umfangreiche, ehrenamtliche Arbeit in den Vereinen, in den KFA und im TFV. Zudem wurde das Lebenswerk von Dieter Köbke in einem Film vorgestellt.

Unter Diskoklängen und mit einem kleinen Sketchprogramm klang ein würdiger Ehrenamtstag stimmungsvoll aus.

Von Reinhard Weber