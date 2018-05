Gebaut wird auf der Bahnstrecke zwischen Altenburg und Neukieritzsch schon seit Monaten. Doch am Wochenende brauchen die Fahrgäste Nerven und etwas mehr Zeit: Vom 4. Mai, 22 Uhr, bis 5. Mai, 18 Uhr, steht eine Vollsperrung des Bahnverkehrs in diesem Bereich an. Es fahren Busse.