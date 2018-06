Windischleuba

Es war einmal vor 950 Jahren. Zu diesem Zeitpunkt wurde Windischleuba begründet. Über die Jahrhunderte schrieb der Ort viele Geschichten – von kleinen und großen Katastrophen, Erfolgen und Niederlagen. Am Wochenende wurde das 950 Jubiläum der erstmaligen Erwähnung mit einem rauschenden Fest gefeiert. Nach der Begrüßung durch Bürgermeister Gerd Reinboth (CDU) startete der Kindergarten mit seinen Tanzdarbietungen und zeigte, wie eine Waschfrau wäscht, wie die Feuerwehr bei einem Einsatz löscht oder wie der Maibaum traditionell im Dorf aufgestellt wird. Ein buntes Programm wurde aufgefahren.

80 Häuser stellen sich Wettbewerb

Bunte Fähnchen flatterten in ganz Windischleuba im Wind. Alte Schwarz-Weiß-Fotos dekorierten die Gartenzäune der Erich-Mäder-Straße und zeigten, wie das Dorfleben früher einmal war. Der Dorfschmückwettbewerb hatte seine Spuren hinterlassen. 80 Häuser beteiligten sich. Yvonne Richter, Vorsitzende des Schulfördervereins der Grundschule Windischleuba, war dabei Geheimnisträgerin. Sie und fünf Kinder aus dem Dorf liefen vergangene Woche alle Straßen ab, um die Häuser zu bewerten und einen Gewinner festzulegen.

Fotos am Zaun künden von vergangenen Zeiten

Wer die volle Punktzahl von 100 schlussendlich erreicht hatte, blieb bis zum Schluss ein Geheimnis. „Nicht einmal die Kinder wissen, wer genau als Sieger feststeht“, gab Yvonne Richter vorab Auskunft. Am Sonntagnachmittag wurde das Haus von Familie Nordhaus-Bauer in der Erich-Mäder-Straße 4 schließlich zum Sieger gekürt. Es ist ein Fachwerkhaus, in dem viel Leben steckt. Auch wurden sind Fotos aus vergangenen Zeiten am Gartenzaun angebracht, Wäsche aufgehängt und alte Haushalts- und Arbeitsgeräte ausgestellt.

Hunderte Besucher stürmen das Schloss

Ein unvorstellbarer Andrang bildete sich am Wochenende im Schloss. Neben dem Hof, der voller Handwerker und Gaukler war, konnte man Einblicke in die Jugendherberge erhaschen. Der neue Leiter Matthias Buhl öffnete die Türen und bot Führungen an. „Dass so viele Interessierte vorbeikommen, hatte ich nicht erwartet. Es waren teilweise bis zu 100 Personen bei einer Führung mit dabei. Gefühlt 100 musste ich vertrösten und wegschicken“, erzählte er. Einer der nach dem Rundgang in Begeisterungsstürme ausbrach, war Matthias Hillmar: „Das Schloss ist doch bestimmt die schönste Jugendherberge Deutschlands!“ Auch Christine Limbach aus Meerane schaute sich die Räume an. Die Rentnerin verband viele Erinnerungen ihrer Kindheit mit Windischleuba. „Meine Großeltern hatten hier gewohnt und deshalb habe ich viele Ferien im Ort verbracht“, erinnerte sie sich. Für sie war es selbstverständlich, einen Abstecher zum Dorffest zu machen.

Festbier und Urkunde kreiert

Dass das ganze Spektakel nicht in Vergessenheit gerät, dafür sorgte Ortschronistin Gabriele Prechtl, zum anderen konnte jeder Einwohner selbst ein neueres Stück Geschichte erwerben. Ein halber Ritter ziert die rechte Seite einer extra von Falk Höser entworfenen Urkunde und eines angefertigten Festbieretiketts. „Nur 500 Flaschen wurden bei der Hartmannsdorfer Brauerei in Auftrag gegeben und anschließend selber etikettiert“, erklärte der Bürgermeister.

Höhenfeuerwehr begeistert Gäste

Egal ob erstmaliges Bikertreffen oder Mittelaltermarkt, die Line-Dance-Tanzgruppe aus Zeitz, Judovorführungen des SV Einheit Altenburg oder das 15-minütige Höhenfeuerwerk – auf dem Festplatz war immer etwas los.

Von Eva Zorn