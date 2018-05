Altenburg

Sie waren kaum zu übersehen. Mit leuchtend blauen T-Shirts bewegten sich über 200 Jugendliche und Lehrer am Mittwoch durch Altenburg. Auf der Suche nach Antworten begaben sich Schüler des Friedrichgymnasiums mit ihren Gästen aus Norddeutschland, Dänemark und Spanien auf eine Stadtrallye. Zwischen 9 und 13 Uhr erkundeten sie die Skatstadt vom Goldenen Pflug über Brüderkirche, Schloss und Rathaus bis zum Friedrichgymnasium. So mussten die Schüler etwa herausfinden, was sich im Erdgeschoss des Rathauses befindet (Ratskeller) oder in welchem Stil das Haus am Markt gebaut wurde (Renaissance).

Mit dieser Wissensjagd fiel der Startschuss für die europäische Woche an der Altenburger Bildungseinrichtung. Genauer gesagt gab diesen bereits die Eröffnungsveranstaltung um 8 Uhr in der Stadthalle. Dort gaben nicht nur der Schulchor und sportliche Vorführungen auf dem Kunstrad, sondern auch ein Schüler-Skat-Quartett in stilechten Klamotten einen Vorgeschmack, was die knapp 200 Gast-Schüler und 20 Gast-Lehrer noch bis Sonntag erwartet. So stehen nach einer Begrüßungsparty im Kulturhof Kosma bis Sonntag Workshops und Theateraufführungen im Rahmen der Schulpartnerschaft „Europäisches Komitee“ auf dem Plan.

Von Thomas Haegeler