Schmölln

Bei einem Unfall auf der A 4 kurz vor der Landesgrenze Sachsen wurde in der Nacht vom Montag zum Dienstag ein Autofahrer (26) aus Erfurt leicht verletzt. Er kam wegen Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in den Straßengraben. Nach Gegenlenken fuhr er zurück über alle drei Fahrstreifen und prallte in die linke Betonmauer. Ein dahinter fahrender Laster erkannte das unbeleuchtete Unfallfahrzeug zu spät und streifte es. Zu diesem Zeitpunkt hatte der Fahrer das Unfallauto bereits verlassen. Ein drittes Fahrzeug fuhr über Trümmer und wurde beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von 10.000 Euro, teilte die Polizei mit.

Von LVZ