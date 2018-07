Rundes Jubiläum mit jede Menge Musik: Zum zehnten Mal wurde am Wochenende zu "Jagdauf am See“ an den Haselbacher See geladen. Zig Musikfans strömten in den Norden des Kreises und machten die Nacht zum Tag, tanzten, feierten und ließen am Strand bei vielfältiger Musik die Seele baumeln.