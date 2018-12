Altenburg

Donnerstag ist Großbacktag im Café der Horizonte gGmbH in der Carl-von-Ossietzky-Straße. Drei Bleche Schokostreusel und je zweimal Mandarine-Schmand, Eierschecke und Altdeutscher Mohnkuchen sind bestellt. Donnerstags ist auch „Fischtag“ mit mariniertem Hering und Kartoffeln auf der Mittagskarte. Ein paar ältere Damen haben an einem der Tische Platz genommen und trinken Kaffee.

Und mitten im Küchengewusel strahlt sie: Anke Böhme. Sie schenkt „ihren“ Backfrauen ein Lächeln, begrüßt kurz einen Stammgast und behält den Überblick. Man merkt: Hier ist jemand in seinem Element und mit Feuereifer bei der Sache. Dass sie den Kopf ein bisschen öfter drehen muss, weil ihr der rechte Blickwinkel fehlt, dass zu viele Menschen auf einmal immer noch eine Herausforderung für sie sind und ihr Kurzzeitgedächtnis oft anderer Meinung ist als sie, merkt man ihr nicht an.

Ein Jahr „für die Tonne“

„1965“ steht in ihrer Geburtsurkunde. Dabei ist die Anke Böhme, wie sie gerade vor einem steht, so gesehen erst 17 Jahre alt. Denn die Mutter einer inzwischen 30-jährigen Tochter ist die Frau mit zwei Leben – mit 2001 als dem Jahr, „das komplett für die Tonne war“.

Aufgewachsen mit und in der Gaststätte ihrer Eltern, absolvierte sie nach der Schule eine Ausbildung zur Kellnerin, schwenkte dann aber um und arbeitete in einem Fotoladen. Sie heiratete, bekam ihr Kind. Eine heile Welt, die kurz vor der Mittagspause am 2. Januar 2001 sich plötzlich einfach zu drehen aufhörte. „Ich hatte an dem Morgen extreme Kopfschmerzen. Bin aber trotzdem auf Arbeit und fiel einfach um“, erinnert sie sich.

Zehn Jahre Erinnerungen weg

Monate später werden ihr die Ärzte im Uniklinikum Leipzig von der komplizierten Hirnblutung hinterm linken Auge erzählen, vom künstlichen Koma, in das sie versetzt wurde, und dem Riesenglück, das sie hatte, die riskante Operation zu überleben. Bloß: „Ich wachte auf, sah Menschen an meinem Bett sitzen und hatte keine Ahnung, wer die sind.“

Auch jegliche Fähigkeiten, wie laufen, schreiben, lesen oder sich orientieren, hatte ihr Gehirn vergessen. Nach und nach kehrten Erinnerungen zurück. Dass sie eine Tochter hat, habe sie direkt gewusst, „nur hatte ich die viel jünger im Kopf.“ Dass sie den Mann, der da an ihrem Bett saß, geheiratet hatte – komplett weg. Bis heute sind die zehn Jahre bis 2001 wie ausgelöscht.

Trennung und Neuanfang

Nach einer langwierigen Reha und dank eisernem Willen feierte Anke Böhme das Weihnachtsfest 2001 wieder zu Hause in Ziegelheim – nur um sich Anfang 2002 von ihrem Mann zu trennen und samt Tochter nach Altenburg zu ziehen. „Da saß ich dann auf meinen Koffern in der neuen Wohnung und dachte bloß: Was jetzt?“, erzählt sie nachdenklich. Und auch nach all den Jahren nimmt sie der Gedanke an den schwierigen Neustart mit, aber nur noch ein bisschen. Denn da war ihre Tochter, damals ein 14-jähriger Teenager, und zahlreiche Freunde und Bekannte, die ihr halfen und ihr Kraft gaben. „Das wird schon wieder, Mama!, hat mein Kind immer gesagt.“

Zufällig zu Horizonte

Sie sollte Recht behalten, denn Anke Böhme ist ein Stehaufmädchen, die sich in psychiatrische Behandlung begab und im wahrsten Sinne Schritt für Schritt ihrem Leben wieder eine neue Struktur gab. Ihre Psychiaterin war es schließlich auch, die ihr den Tipp mit Horizonte gab. „Sie riet mir, das hier doch mal auszuprobieren. Doch ich habe lange gezögert und hatte Angst vor Vorurteilen.“ Denn die Worte tanzten in ihrem Kopf, weigerten sich, in der richtigen Folge über ihre Lippen zu kommen. Trotzdem gab sie sich einen Ruck – und damit unbewusst ihrem Leben die Richtung, in der es seit damals nur noch aufwärts geht.

Als Klientin gekommen, die „nur mal 14 Tage zur Probe“ die Tagesstätte der Horizonte gGmbH testen wollte, stieg sie 2004 ins Café mit ein, das zu dem Zeitpunkt nur dienstags und donnerstags nachmittags öffnete. „ Nina Haarfeldt, die Leiterin der Tagesstätte und des Cafés, war damals die erste, die mir über den Weg lief. Die mich ermutigt hat, wiederzukommen und nach der Sanierung des Hauses 2011 auch gefragt hat, ob ich nicht das Café mitleiten möchte“, rafft sie die Zeit ein Stückchen zusammen.

Gemeinsam mit dem Café gewachsen

Sie wollte und wuchs seitdem mit dem sich stetig vergrößernden Angebot, das inzwischen vom Frühstück über Mittagessen bis zum Kaffeetrinken jeden Tag wie ein „normaler“ Gastrobetrieb alles zu bieten hat – plus Veranstaltungen und Kuchenlieferungen an die verschiedenen Bereich der Horizonte.

Etwa 30 Bleche Kuchen backen die sechs Mitarbeiter in einer ganz normalen Woche und kümmern sich darum, dass montags und freitags „schnelle Gerichte“ aufgetischt werden, dienstags eine Suppe, mittwochs „was mit Fleisch“ und donnerstags Fisch – immer! „Dieser fixe Essensplan gibt unseren Gästen zusätzliche Orientierung. Die Struktur brauchen viele mit einer psychischen Erkrankung.“

„Eigentlich geht es mir gut!“

Anke Böhme selbst steht auch regelmäßig am Herd und zaubert am liebsten Aufläufe, Gerichte mit wenig Fleisch oder „was mit Kartoffeln“. Immer mit strahlenden Augen und einem ganzen Sack voller „Auswege“ in der Hinterhand, sollte ihr doch mal alles zu viel werden. „Ich mute mir gern mehr zu, als ich eigentlich schaffen kann. Weil ich es schaffen möchte!“, erklärt sie grinsend. „Und wenn ich doch mal die Orientierung verliere, nehme ich mich kurz raus. Ich habe mich mit meinen Einschränkungen arrangiert.“

Als EU-Rentnerin erfüllt sie ihr Ehrenamt bei Horizonte mit sehr viel Stolz. Ihre Arbeit ist Selbstbestätigung und Motivation für sie, mit zufriedenen Gästen als schönstem Lohn: „Ja klar bin ich manchmal mit mir selbst unzufrieden, weil ich weiß, dass ich manches früher mal besser konnte. Aber eigentlich geht es mir gut!“

Dazu trägt auch die neue Liebe bei, die 2006 in ihr Leben trat und sie auch bei Horizonte unterstützt: „Er ist einfach toll! Als wir uns kennenlernten, habe ich direkt die Karten auf den Tisch gelegt und gesagt, was Sache ist. Aber er meinte bloß: Ja und? Da kannst du doch nichts für! Schön, oder?“

Von Maike Steuer