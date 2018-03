Ein Ort gegen die Einsamkeit

Die Begegnungsstätte ist in Langenleuba-Niederhain eine wichtige Anlaufstelle für Senioren. Sie finden hier wöchentliche Angebote zur Geselligkeit und übers Jahr verteilt so manches Fest. Jacqueline Freier ist die Frau hinter den Angeboten, sie hält alles am Laufen, organisiert und backt für ihre Gäste – sie ist die gute Seele. Und hat dabei einen großen Wunsch.,