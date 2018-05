Premiere für den Tag der Helferinnen und Helfer in Thüringen: Rund hundert Feuerwehrleute sowie Mitglieder von Hilfsorganisationen, Rettungsdiensten und THW waren am Freitag in den Landtag eingeladen, um ihnen – stellvertretend für all die anderen – für ihre Einsatzbereitschaft zu danken. Darunter war auch René Hartmann aus Göhren.