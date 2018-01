Ein Schmöllner Feuerwehrmann mit Faible für die Musik

Schmölln. In hiesigen Feuerwehrkreisen ist Volker Stubbe bekannt, wie der berühmte bunte Hund. Jahrelang war der 51-Jährige Schmöllns Stadtbrandmeister und ist bis heute auch als Ausbilder unterwegs. „Feuerwehrmann ist man aus Berufung. Ich nun schon seit 36 Jahren. Und es lag in der Familie, weil mein Vater schon Feuerwehrmann war“, sagt Stubbe. Aber der verheiratete Vater zweier Töchter hegt noch ein weiteres Faible, dass sogar zum zweiten beruflichen Standbein geworden ist. Schon seit seiner Jugend ist er mit seiner mobilen Disco unterwegs. „Das ging sogar schon vor der Zeit mit der Feuerwehr los. Bei den damals üblichen Schülerdiscos stand ich schon am Pult. Eben weil ich auch Musik wahnsinnig mag“, erzählt Stubbe.

Nun war das schon zu DDR-Zeiten nicht einfach, so ein geprüfter und entsprechend qualifizierter „Schallplattenunterhalter“ zu werden, wie DJ’s damals nur offiziell hießen. „Da musste man vor einer staatlichen Prüfungskommission antreten und bestehen, um die entsprechende Erlaubnis zu erhalten.“ Noch genau weiß Stubbe bis heute, wo er der gestrengen Kommission gegenüber stand. „Das war in Altkirchen im Gasthof Drei Linden.“

Aber mit der Pappe in der Tasche standen dem heute 51-Jährigen damals alle Türen offen. „Tanzveranstaltungen gab es ja in den Gasthöfen in jedem Dorf nicht nur an den Wochenenden, sondern auch in der Woche. Und die Leute strömten dahin.“ Vor allem garantierten jene 40 Prozent Anteil von Liedern aus dem Westen immer eine volle Tanzfläche. Ja, auch dies war streng reglementiert in der einstigen DDR: 60 Prozent der gespielten Lieder hatten aus dem Osten zu sein, nur der Rest jene auch hierzulande beliebten Chartstürmer aus dem Westen, die in endlosen Sitzungen am Radio und Kassettenrekorder mitgeschnitten wurden Und immer in der Hoffnung, dass kein Moderator in das Lied hineinredet. „Außerdem hatten wir als Disco auch die offizielle Genehmigung, ausgestrahlte Lieder bei DT 64 und Metronom für unsere Auftritte aufzunehmen.“ Eine andere große Dauerbaustelle war die Technik, die schwer zu beschaffen war oder in Marke Eigenbau entstand.

Ende der 1980er-Jahre taten sich mit Volker Stubbe und Sigmar Wiesel zwei Gleichgesinnte mit ausgemachtem Faible für Musik und Unterhaltung zusammen. Fortan segelten beide unter einer Flagge als „Flamenco de Luxe“. Das sei einfach die Kopplung beider bisherigen Namen gewesen, erklärt Stubbe. Flamenco hieß seine Disco, de Luxe jene vom Sigmar. Und bis heute sind die beiden unter diesem Namen in ganz Thüringen, ja Mitteldeutschland mit ihrer Mobildisco unterwegs. „So richtig als Nebenberuf. Es macht uns beiden einfach Spaß, die Leute zu unterhalten und mit ihnen zu feiern.“ Das Wort DJ hört Stubbe in diesem Zusammenhang gar nicht so gerne. „Lieber Entertainer, weil wir uns ja mit Programm und Moderationen präsentieren, für die ich zuständig bin.“

Und als „altes Eisen“ fühlen sich beiden Fiftys beileibe noch nicht. „Zwar machen wir keine Technomuggen. Aber ansonsten haben wir alles im Repertoire.“ Am liebsten Rock ’n’ Roll, den sie selber über alles mögen. Gut und gerne 40 Auftritte kommen jährlich so zusammen. Ein fester Termin ist immer Silvester. Da waren die beiden seit Jahrzehnten nicht mehr daheim. Bliebe die letzte Frage: War die Zeit vor der Wende oder jene danach schöner? „Beides hat natürlich was. Aber die allgemeine Stimmung, die vor der Wende beim Tanz herrschte, gepaart mit der modernen Technik von heute wäre das Ideal.“

Von Jörg Wolf