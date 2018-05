Altenburg

Sommerzeit ist Freiluft- und Spielplatzzeit. Doch gerade Familien mit kleinen Kindern stellt sich die Frage nach dem Ausflugsziel. Antworten darauf gibt es jetzt im Altenburger Land auf der Familienfreizeitkarte, die am Mittwoch der Öffentlichkeit präsentiert wurde. Rund anderthalb Jahre hat ein Arbeitskreis aus Eltern und Mitarbeitern des Landratsamtes in der Region recherchiert und Spielplätze, Freizeitstätten, Kultureinrichtungen und Ähnliches zusammengetragen, um diese auf einer Karte zu vermerken. Auch wenn das Werk keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt, ist auf diese Weise ein breiter Überblick entstanden.

25 000 Stück Auflage

Insgesamt 25 000 Karten umfasst die erste Auflage, die unter anderem in der Tourismusinformation am Markt 10 in Altenburg sowie in den Bürgerservicestellen der Kommunen und des Landkreises kostenlos ausliegen. Das Gratis-Angebot ist möglich, weil das Projekt, das zum Audit „Familienfreundlicher Landkreis“ gehört, von Wirtschaftsunternehmen und mit Lottomitteln gefördert wurde.

Von Jörg Reuter