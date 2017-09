Einbrecher plündern Schmuckgeschäft in Altenburg

Unbekannte sind in ein Schmuckgeschäft in Altenburg eingebrochen und haben Gold, Silber, Schmuck und Münzen gestohlen. Die Täter seien am Samstag oder Sonntag gewaltsam in das Geschäft eingedrungen und hätten Schränke und Vitrinen geplündert, teilte die Polizei am Montag mit.