Schmölln

Ein Einbruch in Schmölln hat womöglich weitreichende Folgen: Wie die Polizei mitteilt stiegen in der Nacht von Freitag zu Sonnabend unbekannte Täter in den neuen Anbau des Roman-Herzog-Gymnasiums ein. Nachdem sie sich gewaltsam Zutritt verschafft hatten, stahlen sie mehrere Elektrowerkzeuge, darunter eine Heckenschere.

Zudem verursachten die Täter zahlreiche Sachschäden bevor sie in bislang unbekannte Richtung verschwanden, teilt die Polizei mit. Die Ermittlungen zum Tathergang laufen. Mögliche Zeugen, die Angaben zum Ablauf oder den Tätern machen können, werden gebeten, sich bei der Altenburger Land unter Tel. 03447 4710 zu melden.

Rabiates Vorgehen sorgt für Verzögerung

Die Tat beschäftigte am Montag auch das Landratsamt. „Ich bin entsetzt über den Einbruch in unser Schmöllner Gymnasium und hoffe, dass sich Zeugen finden, welche die Tat beobachtet haben“, so Landrätin Michaele Sojka (Linke). Man habe den Vorgang bereits an die Gebäudeversicherung gemeldet, die sich nun um die Schadensregulierung bemühe.

Ungeachtet dessen habe das rabiate Vorgehen der Täter bereits jetzt Auswirkungen auf den Zeitplan der Bauarbeiten. Auf Grund des entstandenen Sachschadens werde sich die Fertigstellung des über drei Millionen Euro teuren Projekts um Wochen verzögern.

Von ovz