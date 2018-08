Altenburg

Miau! Ungeduldig streicht Katzendame Fussel um die Schnuphase’sche Buchhandlung. Es ist schon halb neun an diesem Morgen und trotzdem ist ihr Fressnapf noch leer. „Ich komm ja schon“, ruft in diesem Moment Mitarbeiterin Sabrina Steinhardt und eilt samt Futter zur Katze. Miau!

Während die Miez schnurrend ihr Futter verputzt, erzählt die gelernte Tiermedizinische Fachangestellte und Buchhändlerin, wie die Buchhandlung zu ihrem ungewöhnlichen Maskottchen kam. „Bis Ende 2017 hat sich die Besitzerin des Zeitungsladens hier um die Ecke um Fussel gekümmert. Als dieser dann schloss, haben wir sie sozusagen adoptiert.“

Liebling von Mitarbeitern und Kunden

Seitdem steht der Sack Trockenfutter hinter der Kasse und Fussel wurde zum Liebling von Mitarbeitern und Kunden gleichermaßen. Er sei am Anfang erst skeptisch gewesen, gesteht Inhaber Albrecht Reinhold, aber „meine Frau und unsere Mitarbeiter haben mich dann schnell überzeugt.“ Und die schlaue Katze tut ihr übriges dazu. Sitzt dekorativ vorm Laden, genau so, dass sie die Lichtschranke der Schiebetür am Eingang nicht auslöst, lässt sich von Groß und Klein ausgiebig streicheln, springt nicht mehr auf die Bücherwagen und weiß, dass an der Schwelle zum Laden Schluss ist – eigentlich.

„Sie kommt nur mal kurz rein gehuscht, wenn wir sie ihrer Meinung nach zu lange ignoriert haben“, erzählt Steinhardt lachend. Sie hat „die kleine Diva“ in ihr Herz geschlossen. „Wir kennen auch die eigentlichen Besitzer. Das sind Stammkunden von uns.“ Die hätten aber mehrere Katzen, was Fussel gestört habe. „Da hat sie sich neue Menschen gesucht.“

Kaum ist der Napf leer, macht sich die „Glückskatze“ mit dem dreifarbigen Fell auf zu ihrer täglichen Runde durch die nähere Nachbarschaft. So wie jeden Tag.

Von Maike Steuer