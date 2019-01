Altenburg

Es ist schon fast eine Tradition. Am vorletzten Tag des Jahres lädt das Landestheater zur Schauspielpremiere, um das Stück tags darauf gleich noch einmal als Silvester-Special zu präsentieren. Ein etwas anderes Angebot eben zum Jahresausklang als „nur“ Beethovens Neunte. Leider ist in den letzten beiden Jahren das anschließende gemeinsame „Hineinfeiern“ ins neue Jahr von Publikum und Akteuren dem nicht zu bewältigenden Bühnenumbau, dem Rotstift oder wem auch immer zum Opfer gefallen.

In diesem Jahr war es „Herr Kolpert“, der am Sonntagabend erstmals über die Bühne im ausverkauften Heizhaus ging. Nach knapp 70 Minuten mit herzlichem Beifall und zwischendurch so manchem gleichsam herzhaften Lacher bedacht, konnte das Stück von David Gieselmann dennoch dem Vergleich mit seinen Vorgängern „Zwei Männer ganz nackt“ (2016) und vor allem „ Venedig im Schnee“ (2017) nicht standhalten – weder im Wortwitz noch in der Situationskomik noch seiner inhaltlichen Aussage. Vor diesem Hintergrund erstaunt es fast, dass dieses Stück des deutschen Autors nach seiner Londoner Premiere im Jahr 2000 am Royal Court Theatre einen wahren Siegeszug um die Welt antrat und nicht nur deutschlandweit an den Theatern landauf, landab gespielt wurde, sondern mittlerweile in 25 Ländern.

Das Makabre wird ausgiebig bedient

Vielleicht reizt allein das Makabre, das Voyeuristische, das Absurde zum Gang in die Musentempel. Denn die Gieselmannsche Geschichte bedient all das ausgiebig. Sarah ( Ines Buchmann) und Ralf ( Bruno Beeke) haben Edith ( Alexandra Sagurna) und Bastian (Markus Lingstädt) zum Essen eingeladen. Die beiden Frauen sind Arbeitskolleginnen. Kochen können die Gastgeber zwar nicht, doch wozu bitteschön gibt es Lieferdienste? Und auch die Alkohol-Abstinenz von Edith und Bastian – kein Problem.

Denn Hochprozentiges brauchen die Gastgeber eh nicht, um die Stimmung anzuheizen. Behaupten sie doch gleich zur Begrüßung, dass in der alten Truhe im Wohnzimmer eine Leiche liegt. Herr Kolpert - der von Sarah und Ralf kurz zuvor gemeuchelte Arbeitskollege der beiden Frauen. Liegt er da nun wirklich drin, der Langweiler, mit dem Edith angeblich Sex im Fahrstuhl hatte? Oder wollen die Gastgeber nur provozieren und den ohnehin cholerischen Architekten Bastian reizen, seine Ehefrau aus der Reserve locken, einen makabren Witz machen?

Als dann auch noch der Pizzabote ( Danijel Gavrilovic) die falsche Lieferung bringt, droht die Situation gänzlich außer Kontrolle zu geraten. Edith entdeckt ihre schwarze Seele und am Ende gibt es nicht nur einen Toten. Für den buchstäblichen Kick wird quasi über Leichen gegangen, ist jede Mitmenschlichkeit und gegenseitige Achtung abhandengekommen. Fast folgerichtig fühlen sich die Mörder nach ihren Taten „ganz normal“, obwohl sie damit gerade das Gegenteil bezweckten.

Gelangweilte Gesellschaft mit Lust nach Amüsement

Das Regieteam um Philipp Kugler sieht sein Stück – inspiriert von Alfred Hitchcocks Klassiker „Cocktail für eine Leiche“ – als Gesellschaftssatire, in der sich die Figuren hinter einer perfekt sitzenden Fassade einer gelangweilten Wohlstandsgesellschaft präsentieren, hinter der die Lust nach immer neuem Amüsement, immer neuen Grenzüberschreitungen brodelt.

Dafür hat Anika Wieners (Bühne und Kostüme) alles, aber auch alles in ein rosarotes Ambiente getaucht: Wände, Truhe, Deko, Geschirr, Kleidung, Möbel, ja selbst die Wohnzimmerpflanze. Im Kontrast dazu die tiefschwarzen seelischen Abgründe und die blutrünstigen Aktionen. Dankenswerterweise erspart der Altenburger Regisseur im Gegensatz beispielsweise zu seinem Kollegen am Düsseldorfer Theater dem Publikum kaum zu ertragende Brutalität und Ekel. Kugler setzt beim Morden auf Symbolik.

In der Wirkung aufs Publikum eine Gratwanderung

Wenngleich schauspielerische Glanzleistungen, wie beispielsweise bei „Zwei Männer ganz nackt“, nicht zu erleben, weil nicht gefordert sind, entschädigen Situationskomik und die teilweise sehr witzigen Dialoge. Dennoch bleibt „Herr Kolpert“ letztlich eine Gratwanderung. Fühlt sich das Publikum wirklich angesprochen? Hat es ein so wohlgefälliges, langweiliges Leben, das immer neue Absurditäten braucht? Sieht es sich einen Spiegel vorgehalten oder ist der Abend doch einfach ein Amüsement ohne viel Sinn, wie es das Fernsehen tagtäglich als Massenware bietet? Das muss jeder Besucher für sich entscheiden.

Nächste Vorstellungen am 13. Januar, 18 Uhr, und am 2. Februar, 19.30 Uhr. Karten unter Telefon 03447 585160 oder online unter www.tpthueringen.de.

Von Ellen Paul