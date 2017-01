Altenburg. 3000 bis 4000 Haushalte in Altenburg-Nord waren am Wochenende zeitweise von der Stromversorgung abgeschnitten. Wie die Energie- und Wasserversorgung Altenburg mitteilte, kam es in dem Stadtteil am Samstag um 19.56 Uhr zu einer ungeplanten Netzabschaltung in der Mittelspannungsebene. Betroffen waren zehn Trafostationen und die daran angeschlossenen Häuser und Wohnungen.

Die Ursache dieses Stromausfalls habe im vorgelagerten Verteilnetz der Mitnetz Strom gelegen. Dort habe es einen Fehler gegeben, der über das Umspannwerk Altenburg Auswirkungen bis ins Stromnetz der Ewa hatte. Die ungeplante Abschaltung war die Folge.

Der Bereitschaftsdienst der Ewa habe den Fehler nach rund 40 Minuten lokalisieren können, so dass durch Umschaltungen innerhalb des Netzes bis 21.19 Uhr alle Haushalte wieder versorgt worden seien. Die Reparaturmaßnahmen durch den Bereitschaftsdienst der Firma Eltron zogen sich bereits am Wochenende bis zum späten Sonntagabend hin und dauerten am Montag noch an.

Von KW