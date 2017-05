Altenburg. Großeinsatz für sechs Feuerwehren in der Nacht zum Sonntag: Gegen 1.15 Uhr war in einem Einfamilienhaus in der Altenburger Feldstraße ein Brand ausgebrochen. Binnen kurzer Zeit standen weite Teile des Gebäudes in Flammen – als die Helfer eintrafen, loderte laut Polizei bereits der Dachstuhl im Vollbrand. Wie am Sonntag berichtet wurde, retteten die Polizeibeamten die 57-jährige Hausbewohnerin aus dem Gebäude. Die Frau hatte starke Verbrennungen sowie eine Rauchgasvergiftung erlitten. Sie musste per Rettungshubschrauber in ein Leipziger Klinikum geflogen werden.

Dutzende Feuerwehrleute bewältigten in der Nacht die Löscharbeiten. Neben der Altenburger Berufswehr waren auch freiwillige Kameraden aus Altenburg, Ehrenberg, Paditz, Windischleuba und Rositz im Einsatz, teilte die Polizei mit. Der Brand war mit starker Rauchentwicklung verbunden. Um die Nachbarn nicht in Gefahr zu bringen, die aufgrund der Windrichtung dem Rauch ebenfalls ausgesetzt waren, entschieden sich die Rettungskräfte vor Ort zur Evakuierung zweier angrenzender Häuser. Insgesamt vier Personen wurden dort in Sicherheit gebracht. Sie konnten einige Zeit später wieder zurück in ihre Eigenheime, so die Polizei.

Zur Brandursache laufen aktuell noch die Ermittlungen. Die Kripo Gera hat den Fall übernommen. Nach derzeitigen Erkenntnissen habe ein eingeschalteter Elektroherd den Brand ausgelöst. Der Sachschaden beläuft sich nach Angaben der Landespolizeidirektion auf etwa 50 000 Euro.

Von Kay Würker