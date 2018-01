Einige Neuerungen beim Altenburger Bauernreiten

Altenburg. Die Skatstädter erwartet am 7. Oktober ein wahres Mammutprogramm mit gleich mehreren Veranstaltungen. Unter dem Titel „Tag der Altenburger“ stehen sowohl ein Bauernreiten als auch das 25. Thüringer Landeserntedankfest sowie das 12. Thüringer Trachtenfest auf dem Programm. Erstmals seit 2012 wird also wieder ein Zug der Bauernschaft mit Kutschen und Reitern sowie „Fußvolk“ durch Altenburg führen – 200 Jahre nachdem es das sogenannte Bauernreiten zum ersten Mal gab. Diesmal wird aber die traditionelle Richtung geändert, hat die zuständige Sachgebietsleiterin des Schloss- und Kulturbetriebs, Susanne Stützner, jetzt auf einer Pressekonferenz informiert.

Der Zug führt über rund zwei Kilometer diesmal genau umgekehrt vom Großen Teich – Startplatz ist die Skaterbahn an der Schwimmhalle – über Zwickauer Straße, Teichknoten, Wallstraße, Theaterplatz, Rosa-Luxemburg-Straße, Pauritzer Platz und Gabelentzstraße zum Lindenau-Museum. Und das hat seinen Grund: Im Schlosspark wird den Altenburgern und ihren Gästen im Anschluss an den Umzug ein großes Fest geboten. Es gibt Aktionen rund um die Museen, die sich selbstverständlich an diesem Schlossparkfest beteiligen, sowie Markttreiben und regionale Köstlichkeiten.

Neu ist auch, dass beim Bauernreiten nicht nur Historisches gezeigt wird. Unter dem Motto „Tradition und Moderne“ gibt es eine große Festparade von alter und neuer Landwirtschaft. „Tradition ist sehr schön, wir wollen aber zugleich zeigen, wie es um die Landwirtschaft im Altenburger Land heute bestellt ist“, so Stützner. Beim Festumzug durch die Stadt werden moderne und traditionelle Landmaschinentechnik, das historische Bild „200 Jahre Altenburger Bauernreiten“ gezeigt. Außerdem sind die Thüringer Trachtenvereine und ihre Gäste mit von der Partie. Die Vorbereitungen zum Festumzug laufen bereits seit zweieinhalb Jahren.

Ganz traditionell gehe es hingegen beim Landeserntedankfest zu, dessen Schirmherrschaft Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) übernommen hat. Es werde sowohl einen Gottesdienst geben als auch die Erntegaben überreicht. Doch nicht nur den ersten Sonntag im Oktober sollten sich die Skatstädter vormerken.Tags zuvor, am 6. Oktober, wird auf dem Marktplatz zum überaus beliebten Herbst-Bauernmarkt eingeladen.

Die Stadt Altenburg ist zwar der Ausrichter des „Tages der Altenburger“, es sind aber auch der Landkreis, der Kreisbauernverband sowie der Verein Altenburger Bauernhöfe mit im Boot der umfangreichen organisatorischen Vorbereitung und Durchführung.

Von Ellen Paul