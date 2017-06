In diesem Jahr werden die Altenburger am 10. Juni zur inzwischen schon 18. Museumsnacht wieder auf den Beinen sein – wandelnd zwischen den Kultureinrichtungen am Schlosspark und an weiteren Orten in der Stadt. Neben traditionellen Offerten haben sich die Veranstalter der Museumsnacht diesmal etwas ganz Besonderes einfallen lassen.