Einzigartiges Projekt am Altenburger Förderzentrum Erich Kästner

In diesem Schuljahr hat das staatlich regionale Förderzentrum „Erich Kästner“ mit rund 30 Mädchen und Jungen sehr viele Zugänge zu verzeichnen. Und in die 15 Klassen, die aktuell 161 Mädchen und Jungen in den Klassenstufen Eins bis Zehn besuchen, gilt es, sie zu integrieren. Das Projekt „Ich-Du-Wir“ förderte da kaum erwartete Talente zu Tage.