Elfriede und Klaus Bergk aus Zipsendorf sind seit 65 Jahren verheiratet

Zipsendorf. „Man muss auch mal zurückstecken können“, antwortet Elfriede Bergk wie aus der Pistole geschossen auf die Frage nach dem Geheimnis für eine lange Ehe. Die 83-Jährige muss es wissen, feierte sie doch am Mittwoch mit Ehemann Klaus den 65. Hochzeitstag. Der sitzt derweil neben ihr am Kaffeetisch in ihrer Zipsendorfer Wohnung und nickt bestätigend. „Wir haben immer aufeinander aufgepasst und uns auch aneinander angepasst“, erklärt er, während die Hauskatze um seine Füße streicht.

Kennengelernt hat sich das Paar 1951. Zum ersten Mal, wie Klaus Bergk betont. Denn schon kurz nach dem ersten Treffen ging es für Elfriede für einige Zeit ins Vogtland. „Als sie dann zurück war, habe ich sie mir gleich geangelt, ein Jahr später haben wir dann geheiratet – bevor es uns noch jemand verbieten konnte“, erinnert er sich verschmitzt zurück. Damit habe er im übrigen zugleich einen Kreis geschlossen, fügt er schmunzelnd hinzu: „Wir waren damals drei Freunde, alle von uns haben ein Mädchen aus Falkenhain geheiratet.“

Gemeinsam gingen sie durch Höhen und Tiefen. Neben zahlreichen Wechseln im Berufsleben – allein Klaus Bergk war im Bergbau, als Wagenbauer, Gerätemechaniker, Maschinenbauer und Kranschlosser tätig – meisterten sie auch familiäre Tragödien: Eine Tochter erlag mit gerade einmal 12 Jahren einem Nierenleiden. „Das hat uns nur noch mehr zusammengeschweißt“, ist sich Elfriede Bergk sicher.

Seit inzwischen 50 Jahren haben sie in der Juri-Gagarin-Straße ihr Heim gefunden, zwei weitere Kinder aufgezogen. Die Tochter wohnt heute in Neuposa, der Sohn in der Nähe von Nürnberg – beide seien für die Eltern da, wie das Paar betont. Und auch auf die Nachbarschaft in dem Reihenhaus können sie sich verlassen, erhalten im Alltag wo nötig Unterstützung. „Das sind zwar alles Kleinigkeiten, aber das macht es eben aus“, formuliert Klaus Bergk.



Von Bastian Fischer