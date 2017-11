Elisabeth Kaiser sucht auf dem Altenburger Wochenmarkt den Dialog mit Bürgern

Altenburg. Kaum angekommen im Berliner Politikbetrieb, sucht die neu gewählte SPD-Bundestagsabgeordnete Elisabeth Kaiser aus Gera die Bodenhaftung in ihrem Wahlkreis. Am Mittwochvormittag war sie auf dem Altenburger Markt, suchte das Gespräch mit Bürgern. Unter dem Motto „Sagen Sie uns Ihre Meinung!“ wollte die 30-Jährige von Passanten wissen, welche Themen sie beschäftigen und um welche Probleme sich die SPD als Opposition im neuen Bundestag kümmern soll.

„Gerechte Rente und gerechter Lohn, ganz besonders in Ostdeutschland, das sind Themen, die mir wichtig sind und für die ich mich einsetzen will“, stellte Kaiser klar. Von der designierten Jamaika-Koalition aus CDU/CSU, FDP und Grünen erwartet sie in den kommenden Jahren kein soziales Gewissen, fürchtet, dass der Osten noch weniger berücksichtigt wird. „Da ist es gut, wenn die Opposition diese Punkte im Blick behält“, gab sie sich zuversichtlich.

In den drei Stunden, die Kaiser am Mittwoch auf dem Markt weilte, kamen jedoch nur eine Hand voll Altenburger zum Reden an den Stand. Fast durchweg reifere Semester, die den Wochenmarkt besuchten. Obwohl einige von ihnen spezifisch lokale Probleme ansprachen, wie die Notwendigkeit eines Sozialtickets im ÖPNV oder der Sanierungsbedürftigkeit der Rosa-Luxemburg-Straße rund ums Theater, überlagerte die meisten Dialoge ein anderes Thema.

Eine Frau aus Altenburg, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen will, regte sich beispielsweise energisch über die von ihr empfundene Ungleichbehandlung und Bevorzugung von Migranten im Gesundheitswesen auf. Deutsche würden laut ihrer Aussage benachteiligt. Auch andere Altenburger äußerten klare Vorbehalte gegenüber Fremden, wollten damit aber in der Zeitung nicht zitiert werden. Probleme, wie die noch ausstehende Rentenangleichung von Ost und West oder Versorgungsengpässe im Gesundheitsbereich wurden in direkten Kontext zu den Flüchtlingsströmen vom Sommer 2015 gesetzt.

Sie wisse, erwiderte Kaiser, dass viele Leute sich mit ihren Problemen nicht ernstgenommen fühlen, aber die unkritische Haltung finde sie schwierig: „Es ist eine sehr einfache Erklärung, alle Probleme auf die Flüchtlingssituation zu münzen und darin immer die Ursache zu sehen.“ Die Bundestagsabgeordnete kündigte an, den Dialog in Bürgersprechstunden vor Ort regelmäßig fortzusetzen.

Von Edgar Lopez