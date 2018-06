Altenburg

Die Eltern der 2. Klassen der Martin-Luther-Grundschule in Altenburg planen für Mittwoch eine Demonstration vorm Schultor. Die Kundgebung beginnt um 11.15 Uhr in der Torgasse 2. Anlass sei der Lehrermangel, der nicht nur zu massiven Ausfällen, sondern auch dazu führt, dass eine Klasse ab dem kommenden Schuljahr ihre Klassenlehrerin verliere, erklärt die Elternschaft der 2. Klassen in einer Pressemitteilung. Erst am Montag hätten ihre Kinder erfahren, dass sie ab nächstem Schuljahr in jedem Fach von einer anderen Person beschult werden, weil eine frei werdende Pädagogenstelle zunächst nicht besetzt werden könne. „Unsere Kinder haben nicht nur eine Schulpflicht, sondern auch ein Recht auf Bildung. Deshalb werden wir dafür demonstrieren, dass neue Lehrer eingestellt werden“, heißt es in der Mitteilung.

Erst Anfang dieses Monats hatte die Martin-Luther-Grundschule auf beispielgebende Weise Schlagzeilen gemacht, als die Schulleitung in Reaktion auf Sportunterrichts-Ausfall 21 Sportvereine für Alternativ-Angebote zusammentrommelte (die OVZ berichtete).

Von OVZ