Eltern zahlen mehr für kostenloses Kita-Jahr

Seit dem 1. Januar ist in Thüringen das neue Kita-Gesetz in Kraft. Darin wird geregelt, dass die letzten zwölf Monate vor der Einschulung kostenfrei sind. Landläufig wird vom freien Kitajahr gesprochen. Finanziert werde das, so heißt es, aus Landesmitteln – und zwar zu 100 Prozent. Doch in den Kämmereien des Altenburger Landes wird diese Aussage relativiert.