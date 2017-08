Elternbeirat des Altenburger Landes schockiert über Drogen-Aufkleber der Linksjugend

Der Elternbeirat des Altenburger Landes hat scharfe Kritik an Aufklebern geübt, die zum Sommerest der Linken am Wochenende in der Altenburger City an Jugendliche verteilt wurden. Auf ihnen wird zum Konsum illegaler Drogen aufgerufen, heißt es in einer Erklärung des Beirats. Linken-Kreisvorsitzende Ute Lukasch distanzierte sich von der Aufkleber-Aktion.