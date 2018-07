Altenburg

Es war eines der Highlights im Süden des Landkreises im vergangenen Jahr: Zur Premiere des „MDR Vereinssommers“ hatten sich auch die Vollmershainer Schalmeien an dem Spektakel beteiligt. Zum Aktionstag lockten die Musikanten ganze 1712 Gäste ins örtliche Freibad, stachen damit alle anderen Teilnehmer aus – und sicherten sich die 5000 Euro Preisgeld.

Teilnahme mit Potenzial

In diesem Jahr nun will man sich in Altenburg anschicken, den Erfolg zu wiederholen. Die Energy Diamonds treten 2018 zum „Vereinssommer“ an und wollen den Sieg erneut in den Landkreis holen. „Ich habe die Sendung bereits im vergangenen Jahr verfolgt und gedacht, dass wir für die Teilnahme durchaus Potenzial haben“, erklärt Vereinschefin Angelika Lange den Grund für die Bewerbung der Showtanzgruppe.

Buntes Programm soll Zuschauer locken

Angetreten wird nun gegen neun weitere Vereine aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. In Altenburg macht der MDR Vereinssommer am 9. August ab 14 Uhr auf dem Markt Station. Um die Chancen auf den Gewinn so aussichtsreich wie möglich zu gestalten und zahlreiche Besucher anzulocken, haben sich die Energy Diamonds so einiges einfallen lassen. „Wir haben ein buntes Paket geschnürt“, kündigt Angelika Lange an. So soll eine Hüpfburg etwa ausreichend Tobegelegenheiten für die jüngeren Besucher bieten.

Daneben haben sich auch die Altenburger Samba-Trommler von „Como Vento“ angemeldet. „Mit ihnen gemeinsam wollen wir einen Tanz über den gesamten Markt hinlegen. Dazu sind auch die Besucher herzlich eingeladen“, so Angelika Lange. Für die weitere musikalische Untermalung soll DJ Steffen Flash sorgen. „Und selbstverständlich werden wir viele Ausschnitte aus unserem aktuellen Programm zeigen.“

Geld für Kostüme, Bühne und Ausflug

Natürlich hoffen die Energy Diamonds darauf, dass sie am Ende im Wettstreit die Nase vorn haben. Was mit dem Preisgeld im Fall der Fälle geschehen soll, steht jedenfalls schon fest. „Hauptsächlich wollen wir damit neue Outfits für unsere Tanzgruppen finanzieren“, berichtet Angelika Lange. Auch die Bühnenbilder für das alljährlichen Musical, das am 15. Dezember im Goldenen Pflug steigt, sollen von den 5000 möglichen Euro profitieren. Und noch eine Idee hat Lange parat: „Wir sind seit 16 Jahren nicht mehr auf Vereinsfahrt gewesen. Vielleicht können wir so einen schönen Nachmittag mit den Kindern organisieren“, hofft sie.

Von Bastian Fischer