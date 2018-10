Auf einen sehr persönlichen Ausflug in die eigene Jugend im geteilten Europa und die ersten Erkundungsreisen nach der Wende nimmt Christiane Nienhold den Leser mit. „Es gab viel zu entdecken, was wir bis dahin nur aus Büchern oder dem Fernsehen kannten, und von dem wir kaum hatten hoffen dürfen, es jemals in der Realität zu sehen“, schreibt sie – und erklärt neben ihrer Faszination für Europa nebenbei auch noch ihre Liebe zur Musik der britischen Band Oasis.

Unter dem Titel „Unterwegs im Hinterland“ begibt sich Cindy Hiller auf die Suche nach Spuren, die Menschen aus anderen Ländern in Europas Provinz hinterlassen haben. Dabei zeigt sie, dass gerade im mitteldeutschen Raum weit mehr als das „kopflose Wegballern“ bei kriegerischen Auseinandersetzungen das gemeinsame Reden und das Arbeiten für Frieden an der Tagesordnung waren.

Ein regelrechtes Loblied auf europäische Kultur, auf Literatur, Theater, Film und Kunst aus den Ländern der Union stimmt Astrid Kahmen in ihrem Blogbeitrag an. Dabei zeigt sie anhand vieler Beispiele auf, wie eben jene Erzeugnisse auch sie selbst als Mensch geprägt und geformt haben.

„Der durchschnittliche Europäer besitzt etwa 10 000 Gegenstände“, weiß Dr. Alexandra Hildebrandt zu berichten. In ihrem Beitrag geht sie der Frage nach, was wir sammeln, was für die Nachwelt bewahren und was uns der physische Gegenstand im digitalen Zeitalter bedeutet. Dabei schlägt sie einen Bogen vom Heute über Alltagsgegenstände in der DDR bis zu Goethes Sammelleidenschaft.

Tagtäglich gelebtes Europa bildet den Kern von Ursula Ronnenbergs Beitrag. Grenzübergänge, schreibt sie, sind im Dreiländereck Belgien-Deutschland-Niederlande völlig normal, mit nationalen Unterschieden kommt man im täglichen Miteinander gut zurecht. Drei Portemonnaies für drei Währungen braucht es auch nicht mehr, Grenzhäuschen sind für Kultur geöffnet – Europa ganz normal.

Das verbindende Element der Musik steht in Wera Weckers Blogeintrag im Fokus. Spontan zog es sie mit der besten Freundin zum U2-Konzert in Hamburg, bei dem sich die irischen Rocker deutlich für ein offenes, gemeinsames Europa positionierten – was Wecker Raum für Reflexionen über die Wichtigkeit politischer Meinungsäußerungen von Künstlern und die Union im Allgemeinen gibt.

Alle bisher eingegangenen Blogbeiträge finden Sie hier zum Nachlesen.