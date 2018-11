Altenburg

Wenn der Goldenen Pflug beim Formationstanz vor Begeisterungstürmen bebte, war das oft mit einem Namen verbunden: Henriette Schaller. Die erfolgreiche Trainerin führte die Standard-Formation des Tanzsportclubs Schwarz-Gold Altenburg 2016 in die 2. Bundesliga.

Jetzt aber peilt die 34-Jährige ein neues, aber völlig anderes Ziel an. Sie möchte im kommenden Jahr für den Kreistag kandidieren – und zwar auf der Liste der CDU. Angebahnt wurde der Coup von Fraktionschef Frank Tanzmann. Das ist kein Zufall. Der Unionsmann frönt dem Tanzsport seit seiner Kindheit und ist ebenso lange mit Henriette Schaller bekannt.

Punkt für eigenes Engagement ist gekommen

Mit Tanzmann habe sie immer mal wieder über ein ehrenamtliches Engagement in der Kommunalpolitik gesprochen. „Doch nun finde ich, dass der Punkt gekommen ist, wo in Altenburg viele neue Wege eingeschlagen werden, vor allem wegen des neuen Oberbürgermeisters und des Landrats", sagte Schaller der OVZ. Sie habe das Gefühl, dass in der Politik nun viel mehr erreicht werden könne. Sie wolle dabei mithelfen, Altenburg moderner, familienfreundlicher und weltoffener zu machen.

Kultur hat noch mehr Potenzial

Die Kandidatin räumte ein, dass sie dabei natürlich Neuland beschreite. Mögliche Betätigungsfelder seien die Bereiche Kultur und Sport. Altenburg habe eine phantastische Kulturlandschaft, aber noch mehr Potenzial, wenn es um Subkultur und die Entwicklung eines Szene-Lebens gehe, um die Beteiligung mehr junger Leute. Mit dem Paul-Gustavus-Haus sei hier ein guter Anfang gemacht worden, in dessen Richtung es weitergehen könnte, natürlich auch mit ihrer Hilfe.

Parteimitgliedschaft noch nicht geplant

Ihrer Kandidatur bedeute allerdings nicht, dass sie auch gleich Mitglied der CDU werde. Es gebe sehr viele politische Schnittmengen mit der Union, die jedoch für einen Eintritt im Moment noch nicht ausreichten. Auf ewig ausschließen wolle sie dies aber nicht.

Henriette Schaller hat nach dem Abitur am Friedrichgymnasium eine Lehre zur Tanzlehrerin und danach ein Studium zur Ausbildungslehrerin im Deutschen Tanzsportverband absolviert. Sie arbeitet als Lehrerin in der gleichnamigen Schule an der Johannisstraße. Größter eigener sportlicher Erfolg war ihre Mitgliedschaft im Deutschen Bundeskader im Einzelturniertanz. Sie ist verheiratet und hat eine Tochter.

Wer auf die Liste der CDU zur Kreistagswahl am 26. Mai 2019 kommt, entscheidet die Union auf einer Versammlung im Januar.

Von Jens Rosenkranz