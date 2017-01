Altenburg. Anlässlich des Internationalen Tages des Gedenkens an die Opfer des Holocaust haben Marianne Hollenstein, Christiane Nothofer, Ioachim Zarculea,Manuel Kressin, Öykü Oktay, Katerina Papandreou und Quelgo Téné vom Schauspielensemble des Altenburg-Geraer Theaters am späten Freitagnachmittag der Altenburger Opfer in einer Kunstaktion auf dem Markt gedacht. Sie rezitierten die Todesfuge von Paul Celan und verlasen die 242 alphabetisch geordneten Namen der Altenburger Juden, die durch die Schreckensherrschaft des NS-Regimes ums Leben gekommen sind oder anderes Leid erfahren mussten: durch Vertreibung, Zwangsarbeit, Enteignung, Flucht und Folter, Diskriminierung, Zwangsunterbringung im jüdischen Kinderheim, Ghettoisierung und Pogrome. Denn hinter den Schicksalen der Altenburger Juden stehen nicht nur viele Namen, sondern auch viele Formen der Gewalt.

Zusammengetragen hat sie der Autor und Heimatforscher Christian Repkewitz. Die Liste beinhaltet die Schicksale all der Juden, die nach bisherigem Forschungsstand zumindest zwischen 1933-1945 in Altenburg gelebt haben. Repkewitz hatte bereits vor einigen Jahren auf dem Markt mit dem Kommunalpolitischen Ring Altenburger Land eine Veranstaltung zum Gedenken der Opfer des Holocaust organisiert.

Die Akteure mit dem „We remember“-Schild. Quelle: Mario Jahn

Beendet wurde die performative Lesung zum Sonnenuntergang um 16.55 Uhr – dem Beginn des jüdischen Feiertags Sabbat. Im Anschluss legten alle gemeinsam an einem der sogenannten Stolpersteine, die auf dem Markt eingelassen sind und an jüdische Schicksale erinnern, Rosen nieder. Auch mit dem Schild „We remember“ konnten sich Teilnehmer und Passanten fotografieren lassen. Mit der Aktion will der Jüdische Weltkongress dem Vergessen des Holocausts entgegenwirken. Man hofft, dass weltweit genauso viele Fotos ins Netz gestellt werden, wie es jüdische Opfer gab – sechs Millionen.

Die Gedenkveranstaltung bildete den Auftakt zum Begleitprogramm des Projektes „Cohn Bucky Levy“, das von der Kulturstiftung des Bundes und der Stiftung Erinnerung Verantwortung Zukunft gefördert wird. Denn Christian Repkewitz arbeitet seit Monaten eng mit dem Theater zusammen. Gemeinsam mit TV Altenburg und der Firma Projectservice haben sie das Projekt initiiert, das stellvertretend für viele jüdische Schicksale, die Lebensgeschichte der Altenburger Handelsfamilie fokussiert. Am 1. März erscheint dazu das Buch „Cohn – Bucky – Levy: Rastlos vorwärts!“, das ab 18 Uhr im Marianne-Bucky-Haus in Zusammenarbeit mit dem Theater und der Horizonte gGmbH präsentiert wird. Das Theaterstück „Cohn Bucky Levy – Der Verlust“ wird in Kooperation mit dem Jaffa Theater und dem Alsaraya Theater am 20. Mai in Altenburg an den einstigen Wirkungsstätten der Familie uraufgeführt. Es werden Künstler aus Israel, Burkina Faso, Deutschland und der Türkei die Familiengeschichte zum Ausgangspunkt nehmen, um sich in dem Theaterprojekt auch mit heutigen politische Themen wie Vertreibung, Ausgrenzung und Rassismus auseinanderzusetzen“, so Schauspieldirektor Bernhard Stengele.

Von Ellen Paul