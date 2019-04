Altenburg

An der unfallträchtigsten Kreuzung im Altenburger Land hat es am Dienstagmorgen erneut gekracht. Die Karambolage gegen 8.30 Uhr am Schnittpunkt von Zeitzer Straße, Johannisstraße und Johannisgraben in Altenburg ging laut Polizei glimpflich aus: Es gab keine Verletzten. Beteiligt waren nach Angaben der Polizei ein Mercedes und ein Renault. Der Mercedes kam aus dem untergeordneten Johannisgraben und wurde bei dem Zusammenstoß so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Die Kreuzung ist aus Richtung Johannisgraben vergleichsweise unübersichtlich, Autofahrer müssen sich langsam auf die Hauptstraße vortasten. Im vergangenen Jahr krachte es dort zwölf Mal, bei drei Unfällen gab es Verletzte. Laut Verkehrsunfallstatistik 2018 passierten an dieser Kreuzung mehr Unfälle als anderswo im Landkreis.

Von OVZ