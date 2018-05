Altenburg

Die Förderer des Altenburger Teehauses kommen einfach nicht zur Ruhe, mussten am Wochenende einen erneuten Tiefschlag verkraften: Schon wieder haben Randalierer vor Ort ihr Unwesen getrieben. Wie am Sonntag bekannt wurde, haben die bislang unbekannten Täter in der Nacht zum Samstag mehrere Außenleuchten an der Fassade des Teehauses im Schlosspark beschädigt. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Das Kleinod, für dessen Belebung ein Verein regelmäßig Veranstaltungen organisiert, ist immer wieder Ziel von Zerstörungswut. Zuletzt hatten im April Unbekannte versucht, ein barockes Schmuckgitter aus der Sandsteinverankerung zu reißen.

Von OVZ