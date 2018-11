Schmölln

In der Sprottestadt ist es erneut zu einer Havarie im Abwassersystem gekommen. Das wurde auf dem Pressegespräch am Freitag im Rathaus bekanntgegeben. Der Vorfall habe sich am Donnerstag ereignet, hieß es.

Milchige Flüssigkeit in Gewässern

Danach wurde das Regenrückhaltebecken in der Thomas-Müntzer-Siedlung verschmutzt, das sich unweit des Industriegebietes am Zubringer in Richtung Autobahn 4 befindet. Verunreinigt worden sei ebenso ein Teich in unmittelbarer Nähe sowie der Schreiberbach auf mehreren hundert Metern Länge. In den Gewässern habe sich eine milchige Flüssigkeit befunden. Die Hinweise dazu waren von Bürgern gekommen.

Die Rückhaltebecken sind dazu vorgesehen, ausschließlich Oberflächenwasser bei starken Niederschlägen aufzunehmen. Keinesfalls dürfe dort Abwasser hineingelangen, hieß es. Wegen des Vorfalls sei die Polizei eingeschaltet und Anzeige gegen Unbekannt erstattet worden. Erste Probenentnahmen ergaben erhöhte Schwermetall-Werte, was den Verdacht auf industrielle Abwässer verschärft habe. Nun soll die Ursache gefunden werden. Dazu fanden erste Begehungen statt.

Dritter Vorfall in Serie

Mit dem Vorfall setzt sich die Reihe der Havarien im Schmöllner Abwassersystem fort. Um Pfingsten floss vier Stunden lang Abwasser aus dem Klärwerk in die Sprotte und sorgte für ein Fischsterben. Im September war unweit des Stadtzentrums mindestens drei Stunden lang Abwasser aus einem Mischkanal in die Sprotte gelaufen.

An einer sogenannten Regenentlastungsanlage hatte sich ein Schieber mit Rückständen zugesetzt und war blockiert. Des Weiteren hatte ein veraltetes und ungenügendes Kanalsystem im Industriegebiet Nitzschka zuvor zu einer massiven Verschmutzung des Köthelbachs geführt, der in die Sprotte mündet. Wegen der ungenügenden Information der Bevölkerung wurden die Verantwortlichen massiv kritisiert.

Von Jens Rosenkranz