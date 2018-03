Erste Altenburger Kindermuseumsnacht wird voller Erfolg

Altenburg. Es brauchte am Freitagabend kaum eine halbe Stunde, da musste Elisabeth Endtmann schon loshuschen, um neue Quiz-Bögen für die Besucher des Mauritianums zu drucken. „Ganz ehrlich, mit so einem Zuspruch haben wir nicht gerechnet“, gab die wissenschaftliche Mitarbeiterin der Naturforschenden Gesellschaft zu.

Von Eulen und Ägyptern

Dicht an dicht drängten sich die Besucher in den zwei Etagen, bestaunten die Exponate und Attraktionen rund um die Tiere der Nacht und den Lebensraum Heide. Viel Wissenswertes zu Eulen oder Fledermäusen gab es zu erfahren, in der Druckwerkstatt konnte man seine eigene Nachtgestalt direkt auf Papier verewigen.

Großer Andrang herrschte auch im entfernten Lindenau-Museum. Im Zuge einer Taschenlampenführung wurde hier die Sammlung antiker Vasen in ganz neuem Licht erkundet. Einen Einblick in die Welt der alten Ägypter und insbesondere deren Begräbnis-Kultur konnten die kleinen Gäste hingegen in der zweiten Etage erhaschen. Hier führte auch die junge Lucrezia durch die Räume und berichtete von ihrer bevorstehenden Hochzeit im Italien der Renaissance.

Begeisterte Besucher

Ein abwechslungsreiches Angebot, das bei den Besuchern sehr gut ankam. „Ich finde es toll, dass Kinder hier auf ungezwungene Weise an Kultur herangeführt werden. Zumal hier ja Kunst gezeigt wird, die sonst nicht so leicht für Kinder zugänglich ist“, zeigte sich Marielis Kern sichtlich begeistert, während Töchterchen Felia mit großen Augen durch die Ausstellung stromerte und interessiert die Gemälde und Skulpturen betrachtete.

Niedrigschwellig war auch der Zugang zu den Angeboten im Residenzschloss – hier wurde Geschichte direkt lebendig. Da konnte einem beim Rundgang durch die herzoglichen Gemächer schon mal der Schlossherr höchstpersönlich oder auch Barbarossa über den Weg laufen. Beim Suchspiel „Märchenhaftes im Schloss“ galt es, in den Räumen verteilte Märchen-Rätsel zu knacken.

Zweite Nacht bereits gesetzt

Seinen Abschluss fand das Spektakel schließlich in der Schlosskirche, wo Organist Felix Friedrich den Abend vor immer noch vollem Haus musikalisch ausklingen ließ. Angesichts des großen Zuspruchs zeigte sich nicht zuletzt Christian Horn, Direktor des Schloss- und Kulturbetriebs, vollends zufrieden. Man werde nun gemeinsam mit den anderen Beteiligten an den richtigen Stellschrauben drehen um bei der nächsten Kindermuseumsnacht besser aufgestellt zu sein. „Und die wird definitiv kommen“, kündigte er bereits an.

Von Bastian Fischer