Nobitz

Am Sonntag herrschte ein regelrechter Belagerungszustand in der Flugwelt am hiesigen Flugplatz. Denn der gleichnamige Trägerverein hatte zum traditionellen Sommerfest ins Museum und auf die Freiflächen eingeladen. „Und wir haben das tolle Ergebnis vom Vorjahr sogar nochmals übertroffen. Locker über 1000 Neugierige schauten vorbei“, freut sich Vereinschef Frank Modaleck.

Was ihm aber auch zeigt, dass das Flugwesen und das sich damit befassende Museum auf zahllose Fans bauen kann. Klar gab es Favoriten. „Da stehen natürlich unsere originalen Ausstellungsobjekte ganz weit vorn. Wo sonst kann man beispielsweise eine Transall oder eine Brequet Altantic auch begehen“, so Modaleck weiter. Sehr gut sei auch der neu hergerichtete Ausstellungsraum angekommen, in der derzeit die Sonderschau über den Weltraumflug von Sigmund Jähn läuft. „Aber auch die zahlreich vertretenen Oldtimer sowie die auf dem Flugplatz angebotenen Rundflüge fanden sehr viel Anklang“, so der Vereinschef weiter.

Möglich sei dieser große Erfolg aber nur gewesen, weil nahezu alle 30 Vereinsmitglieder nebst Partnern ehrenamtlich im Dienst waren und sich ins Zeug legten. Und Modaleck vergisst auch nicht, Cheforganisator Patrick Nieswand nicht zu erwähnen, der jederzeit alle Fäden fest im Griff hatte. „Und die Verwaltung vom Flugplatz, die uns Parkflächen zur Verfügung stellte.“

Von Jörg Wolf