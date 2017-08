Erweiterung für Meuselwitzer Seniorenzentrum ist fertig

Großer Bahnhof am Dienstag am Meuselwitzer Seniorenzentrum: Vor zahlreichen Gästen konnte der Erweiterungsbau feierlich eröffnet werden. Sowohl Zeitplan als auch Budget konnten bei dem Projekt eingehalten werden, freuten sich die Beteiligten. Am Donnerstag wird zum Tag der offenen Tür geladen.