Noch wird am Meuselwitzer Seniorenzentrum fleißig gewerkelt, doch der Erweiterungsbau nimmt immer konkretere Formen an. Wenn die letzten Arbeiten im Inneren des Komplexes beendet sind, sollen Anfang September die ersten Bewohner in die Räumlichkeiten ziehen. Zuvor ist auch ein Tag der offenen Tür geplant