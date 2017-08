Es summt und brummt im Altenburger Simskasten

Altenburg. Eine ungewöhnliche tierische Behausung hat Leser Jörg Rehfeld entdeckt, der der Redaktion der Osterländer Volkszeitung dieses Foto zusandte.

„Die hier abgebildeten Honigbienen befinden sich an einem Simskasten in der Nähe von Altenburg“, schreibt er zu dem Foto. „ Dieses äußerst seltene Schauspiel beruht wahrscheinlich auf einen kleinen Hohlraum im Simskasten, der für das Volk zu klein geworden ist, so dass bis jetzt schon sieben Waben im Freien angelegt wurden. Dieses Volk lebt frei und wird von keinem Imker betreut.“ Den genauen Standort möchte er nicht verraten, um den Bienen die nötige Ruhe zu gönnen.

„Die Bienen sollten von einem Imker geborgen werden, damit sie nicht an diesem – für sie – ungeeigneten Ort weiterbauen“, sagt Horst Lämmel vom Bienenzuchtverein Meuselwitz / Starkenberg 1913. „Die Bienen können dort nicht überleben. So frei und ungeschützt kann der Wärmehaushalt im Bienenstock nicht gesichert werden.“

Zudem, so der Fachmann weiter, könne nur ein Imker die richtige Behandlung gegen die Varroamilbe vornehmen. Diese Milbe ist für Bienenvölker eine ernsthafte Bedrohung und wird mit entsprechenden Mitteln bekämpft.

„Grundsätzlich ist es immer möglich, dass sich Bienen in Hohlräumen ansiedeln“, so Lämmel.

Hilfe findet man in so einem Fall bei Imkern oder beim zuständigen Veterinäramt.

Von Tatjana Kulpa