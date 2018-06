Kaum geht die Baustelle am Großen Teich ihrem Ende entgegen, kündigen sich in Altenburg weitere Verkehrbehinderungen an. Grund: Die Johann-Sebastian-Bach-Straße bekommt neue Kanäle und wird deswegen ab August voll gesperrt. Parallel dazu kommt es bis Ende 2019 auch in angrenzenden Straßen zu Einschränkungen.