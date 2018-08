Altenburg

Zu einem Wohnhausbrand mit eingeschlossenen Personen in der Wettiner Straße 28 in Altenburg wurde am Freitag kurz nach 15 Uhr die Feuerwehr gerufen. Vor Ort stellte sich für die aus Altenburg, Kosma, Ehrenberg, Paditz sowie Kosma angerückten Kameraden heraus, dass es sich lediglich um angebranntes Essen handelte und kein direkter Löscheinsatz notwendig war. Dennoch war die Rauchentwicklung erheblich, weshalb zwei anwesende Personen starke Rauchgasvergiftungen erlitten hatten. Beide wurden an den Rettungsdienst übergeben und ins Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehren konnten rasch wieder abrücken und hatten bereits vor 15.30 Uhr ihren Einsatz beendet. Die Polizei übernahm die Ermittlungen.

Von Jörg Wolf