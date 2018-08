Altenburg

Die Altenburger Berufsfeuerwehr musste am Dienstag gegen 11 Uhr zu einem vermeintlichen Wohnungsbrand in die Otto-Dix-Straße 18 in Altenburg-Nord ausrücken. Die Kameraden kamen mit Drehleiter und Hilfeleistungslöschfahrzeug, stellten vor Ort im sechsten Obergeschoss eine Rauchentwicklung fest. Sie brachen die Wohnungstür auf, fanden im Inneren aber glücklicherweise kein offenes Feuer vor. Vielmehr war ein Topf mit Essen auf dem Herd vergessen worden und dessen Inhalt angebrannt. Die Wohnungsmieter waren zur Zeit des Einsatzes, der auch von mehreren Polizeifahrzeugen begleitet wurde, nicht anwesend. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr konnte den Einsatz gegen 11.45 Uhr beenden.

Von Jörg Wolf